مباحث التموين بوزارة الداخلية تتصدي لجميع جرائم الغش والتلاعب بصحة واقوات المواطنين

كتب طارق درويش

تواصل وزارة الداخلية جهودها للقضاء علي كل صور الجريمة وخاصة المتعلقة بصحة واقوات المواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية لمواجهة كل ما يمس بالغذاء او احتكاره او التلاعب باسعاره

ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش

الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى

لتداعيات إنتشار فيروس كورونا ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير

عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع

إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية

المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1366) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة

القليوبية) لحيازته ( 3300 طن سلع غذائية كبدة مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى

لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع

والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة

المنوفية) لحجبه عن التداول ( 6 طن سلع غذائية (دقيق فاخر – سكر) بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (

500,22 طن سمسم – ملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج وكذا

(100) كيلو جرام طحينة منتج نهائى ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش

والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدى

جابر (محافظة الأسكندرية) لحيازته (55404 عبوة سلع غذائية حلوى جافة – شيكولاتة –

بسكويت) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها

للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحجبه

عن التداول (1410 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم

(بمحافظة لقاهرة) لحيازته (311960 قطعة مستلزمات طبية شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة

طبية – مريلة تمريض) مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش

والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك هايبر لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه

عن التداول ( 4970 عبوة سجائر) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.