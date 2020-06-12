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في حملة قوية لوزارة الداخلية علي الصيدليات المتاجرة بالمخدرات ضبط 78 الف قرص داخل 3 صيدليات بالقاهرة

  كتب طارق درويش

في اطار جهود الادارة العامة لرعاية الاحداث بوزارة الداخلية بقطاع الأمن الإجتماعى كشفت التحريات عن  قيام (مديرة صيدلية كائنة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة لها معلومات
جنائية) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة
والمهربة جمركياً وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.. عقب تقنين الإجراءات
بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.. تم إستهداف
الصيدلية فى حضور المذكورة وضبط بداخلها (61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية
والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الإتحار فى الأقراص المخدرة).
كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية
الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط (مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة)
لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع.. وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرص مخدر
ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).
وبمواجهة المذكورين أقروا بنشاطهم غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين
والشباب والنشئ بدون تذكرة طبية.

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