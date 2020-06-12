فضيحة حلمي درة المرشح السابق علي قائمة الاخوان الارهابية والمفصول من حزب الاحرار الاشتراكيين يدعي بالزور انه حصل علي تفويض من لجنة الاحزاب للدعوة لعقد مؤتمر عام للحزب للإحتيال علي الاعضاء ولصالح ماكينة الدفع جمال عاشور المقاول

كتب محمد طارق

في فضيحة جديدة تضاف الي رصيد المدعو محمد حلمي درة المرشح السابق علي قائمة الاخوان الارهابية في انتخابات الشوري عام 2014 بدمياط والذي تم فصله من حزب الاحرار الاشتراكيين جبهة المرحوم حلمي سالم بتاريخ 9-4-2013 واخطرت لجنة الاحزاب بفصلة واخرين انذاك ولم يطعن بثمة مطعن علي قرار فصله الذي تحصن قانونا

زعم حلمي درة انه حصل علي تفويض من لجنة الاحزاب السياسية يوم الاربعاء الماضي بانه قد تم تفويضه بصفته الامين العام للدعوة لعقد المؤتمر العام علي غير الحقيقة

حيث اكدت مسئولة لجنة الاحزاب ان المذكور حضر ومعه 3 اخرين وزعم انه الامين العام للحزب وانه حضر الي اللجنة ومعه امين الحزب بالاقصر كريم نصر الدين وسعيد فرج وجمال عاشور وقرروا انهم يريدون حل ازمة الحزب وعمل مؤتمر عام بعد ان اصدرت قرارها بخلو المنصب من الرئيس

وقالت مسئولة اللجنة انه لم تعط لهم اية تفويض او لمحت لهم بانهم اصحاب الصفات التي زعموها عصابة الاربعة

ومن جانبها علمت التايم المصرية ان حلمي درة اتصل ببعض الاعضاء واوهمهم انه حصل علي تفويض بعقد المؤتمر العام للحزب والذي لايجوز الدعوة اليه الا عن طريق رئيس الحزب الكاتب الصحفي طارق درويش وفقا لاخرار قرار اصدرته لجنة الاحزاب في 4-8-2019 والذي جاء به نصا (تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم 3359لسنة 135 ق والذي قضي بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام والذي اتي بالسيد طارق محمد درويش رئيسا للحزب في الفترة من 2006 حتي 2013 واعلان خلو المنصب لحين عقد جمعية عمومية صحيحة ) —— ولاتكون الجمعية العمومية صحيحة الا اذا كانت مطابقة لنص المادة 4 من الائحة الداخلية للحزب والتي تعطي رئيس الحزب وحده حق الدعوة بعد ان اقرت ان طارق درويش هو اخر رئيس حزب وما زال مستمرا في رئاسته طبقا للحكم الجنائي في القضية رقم 8730 لسنة 2019 التي حركها ضده المخلوع ياسر رمضان والذي انتهت الادارية العليا علاقته بالاحرار بالطعن رقم 27088 لسنة 61 ق بجلسة 18-1-2020

يذكر ان حلمي درة قد سبق ووقع علي مؤتمرات مزورة لصالح بعض المتنازعين و انتهت جميعا بالانعدام القانوني وما زال يواصل الخوزعبلات والدجللخلق نزاع يسمح له ان يتشدق علي غير الحقيقه انه امين عام حزب الاحرار بما يخالف قرار فصله الموجود بلجنة الاحزاب وكذلك ترشيحه علي قائمة الجماعة الارهابية المحظورة وبالتاي يكون قد فقد حقه في ممارسة حقوقه السياسية كونه تعاون مع جماعة ارهابية اضرت بالوطن وهددت امنه

المثير ان المدعو جمال عاشور والذي ينتحل صفة نائب رئيس الحزب استنادا علي قرار معدوم صادر من ياسر رمضان والذي اكدت الادارية العليا انعدام صفته ويترتب علي ذلك انعدام القرار الصادر منه لعاشور طبقا للقاعدة المعروفة ما بني علي باطل فهو باطل

جمال عاشور يراهن علي خلق النزاع داخل حزب الاحرار مستغلا امواله التي يكتسبها من خلال حصوله علي مشروعات مقاولات من الهيئة العربية للتصنيع بصفته مقاول وصاحب شركة وفي نفس الوقت يعمل مستشار لدي الهيئة بما يخالف القانون وان يكون مسئولا ويحصل

علي مشروعات من جهة حكومية يعمل معها مستشارا

التايم المصرية تكشف الفضيحة التي تضاف الي فضيحة ترشيح درة علي قوائم جماعة ارهابية عام 2014 رغم فصله من جبهة حلمي سالم ووقع علي ما سمي المجلس الدائم 22-8-2010 وهذا التوقيع تحصلت عليه التايم المصرية للتأكيد علي ان قرار فصله كان قد صدر ممن اقره درة لنفسه رئيسا بمحض توقيعه الذي لايتسطيع ان ينكره