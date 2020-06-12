. “المستشار محمد فوزي” مشروع وطني لإحياء إنتاج سلالات الحصان العربي المصري

كتب : خالد الدومة

أعلن المستشار محمد فوزي الشرقاوي، مستشار العلاقات الدولية، عن تدشين أكبر مشروع وطني لإنتاج الخيول العربية المصرية والاهتمام بما يسمى سياحة الخيول العربية واستضافة البطولات المحلية و الدولية للخيول العربية المصرية الأصيلة بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال إقامة إستاد دولي للخيول.



وقال المستشار محمد فوزي، أن المشروع يعتمد على إنتا ج سلالات الخيول العربية خاصة أن سلالة الخيل العرب ي أصلها يرجع إلى الخيول العربية المصرية، ومن المعروف قامت في شخص ، أن العائلة المالكة المصرية ً تاريخيا م محمد علي الكبير، الذي 1805مؤسسها والي مصر عام م فبعد 1811خلص إليه حكم مصر بعد مذبحة القلعة عام أن قضى على أخر نفوذ مملوكي بعد مذبحة القلعة، لم ينج من أمراء المماليك سوى واحد قفز بجواده من على سطح القلعة، وقيام محمد على بتوجيه حملات عسكرية إلى الجزيرة العربية لمحاربة الدعوة الوهابية، كما وجه حملة إلى بلاد الشام وعادت الجيوش بإعداد كبيرة من الجياد



العربية فزادت إسطبلات تربية الخيول العربية في المعسكرات وفي مزارع الأمراء والنبلاء، وشيوخ القبائل العربية، ويوجد صورة شهيرة مرسومة لمحمد علي باشا يمتطي صهوة جواده العربي، واهتمام أبنائه من الأسرة المالكة بإعادة الخيول العربية إلى سابق مجدها، لذا كان القرار بإعادة أحياء تلك السلالة إلى منبعها المصري بتدشين مربط القصر الملكي لإنتاج الخيول العربية المصرية، وهي محطة كبيرة لإنتاج الخيول العربية حصان عربي أصيل ٦٠المصرية وتنتج المحطة أكثر من وذلك بالسجلات التابعة لوزارة الزراعة المصرية ، ،ً سنويا ويوجد محطة الزهراء لإنتاج الخيول العربية المصرية التابعة للهيئة الزراعية بوزارة الزراعة المصرية، وهي 600الأولى في الشرق الاوسط والعالم وتمتلك أكثر من حصان عربي مصري، وفى نفس الإطار يرتبط بمحطة القصر الملكي للخيول تصنيع الأعلاف لإنتاج غذاء الخيول حسب احتياجاتهم حيث أن تلك الصناعة غير موجود لها عن الطلب الكبير عليها ً متخصصين في تصنعها رغما لصعوبتها ولدقة تصنيعها لكون الأحصنة تحتاج غذاء خاص متكامل كالبشر، وتوفير تلك الأعلاف لمربي الخيول بدلا من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الأجنبية بل والتصدير الخارجي بكميات كبيرة وبجودة عالية، وتعتبر شركة العاصمة هي الأولى والوحيدة بالشرق الأوسط وً وتنافس محليا ، المتخصصة في تصنيع أعلاف الخيول . في تلك الصناعة المتخصصة ً دوليا



وصرح المستشار محمد فوزي، بأنه تم إنشاء إستاد دولي كبير بمنطقة المنصورية على مقربة من الأهرامات ومطار سفنكس الجديد بمحافظة الجيزة لإقامة مباريات المسابقات و المهرجانات المحلية و الدولية للخيول العربية المصرية ً وسيتم بها بطولات عالمية للحصان العربي التي تقام سنويا في دولة أوروبية لتكون البطولة في منبع السلالة نفسها بالدولة المصرية وليس في بلد أوروبي، ويسع الإستاد حصان في السباق و المهرجان الواحد 220لأكثر من وبذلك تكون البطولات الدولية العالمية للحصان العربي المصري داخل مصر مما تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربي وتكون مصدر هام للعملة الصعبة، وعا مل جذب للسياحة الخارجية المعروفة عالميا بسياحة الخيول . للدولة ً والتي