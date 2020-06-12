القبض علي موظف حكومي استولي علي اكثر من 3 ملايين جنية بإستغلال موقعه الوظيفي

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة شتي صور الجريمة فقد نمكنت الإدارة

العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، عن قيام محاسب (مسئول الدفع الإلكترونى بإحدى

الجهات الحكومية – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بإستغلال موقعه الوظيفى كونه مسئول الدفع

الإلكترونى وإستولى على مبلغ (3260340 ثلاثة مليون ومائتان وستون ألف وثلاثمائة وأربعون

جنيه) قيمة إستقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية وإصدار أوامر دفع وهمية تفيد سداد تلك

المبالغ للجهات المستحقة.. كما أضافت التحريات قيامه بالإستيلاء على مبلغ ( 554924 جنيهاً)

من خلال إصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه حيث

تبين عدم وجود أية تعاملات مع تلك الشركات.

وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بإيداع المبالغ المالية المستولى عليها بحسابه الشخصى بأحد

البنوك والتى بلغ إجماليها ( 3815264 جنيهاً).

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المختصة بالجهة المُشار إليها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات

المؤيدة للواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على

النحو المشار إليه.