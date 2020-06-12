الاموال العامة توجه ضربات ضد انتحال الصفة والاتجار بالنقد في 24 ساعة

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،

ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال

وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها

بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على

القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4)

قضايا إتجار فى النقد – إنتحال صفة – نصب وإحتيال على المواطنين – إحتيال

مصرفى مُتهم فيها (5) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (50 ألف جنيه

مصرى – 4 آلاف دولار) تم ضبطها نقدياً ، وقرابة 7 مليون جنيه تم الإستيلاء عليها

من المواطنين فى وقائع الإحتيال والنصب) .