الادارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل الانتصارات علي تجار السموم بالمحافظات

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد

المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد واصلت

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الشرقية،

الإسكندرية، بنى سويف، قنا، أسيوط) جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. وتمكنت

عقب تحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بالشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم

شرطة الصالحية بالشرقية.. وبحوزته (4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى

– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة برج

العرب بالإسكندرية.. وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص سبق إتهامه فى 15 قضية مقيم بمحافظة بنى سويف) فى كمين أُعد

لضبطه بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، حال إستقلاله دراجة نارية.. وبحوزته (2000

قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة قنا) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم

شرطة قنا، حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام- مبلغ مالى-

هاتفى محمول).

ضبط (شخصين مقيمان بأسيوط) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال

إستقلالهما دراجة نارية.. وبحوزتهما (150 جرام لمخدر الأفيون- 100 جرام لمخدر الحشيش-

50 قرص مخدر – 2 طبنجة و7 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالى- 2 هاتف

محمول).