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ضبط عدد (4487) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين. و ضبط عدد (2379) مركبة مخالفة.

  • كتب  طارق درويش 
  • فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامةالمواطنين،  وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية
    خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالى:
  • ضبط عدد (4487شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين.
  • ضبط عدد (2379مركبة مخالفة.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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