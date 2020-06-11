ضبط عدد (4487) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين. و ضبط عدد (2379) مركبة مخالفة.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية

من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالى: