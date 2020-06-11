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شخص بالمعاش ونجله يتعديان علي طبيب باستقبال مستشفي القناطر ويحطمان الاجهزة الطبية ظنا منهما انه السبب في وفاة شقيق الاب

 كتب طارق درويش
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (مواطن بالمعاش ونجله) لقيامهما بالتعدى على أحد الأطباء وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة الطبية بقسم الإستقبال بمستشفى القناطر العام بالقليوبية، على خلفية وفاة نجل الأول (شقيق الثانى) السابق حجزه بالمستشفى لإصابته بإلتهاب رئوى حاد وإشتباه فى إصابته بفيروس “كورونا” وبسؤالهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ظناً منهما بعدم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى.. وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، وإتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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