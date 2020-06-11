سيدة وابنتها تبثان فيديوهات مخلة ومحتوي خادش للحياء لكسب اعلي قدر من المشاهدات والربح المالي

كتب طارق درويش

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لسيدتين يقوما من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظاً تخدش الحياء العام.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما (سيدة وإبنتها – مقيمتان بالقاهرة) وضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على إستفادة وربح مادى، وإستدراج عملائهما من خلال التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة… وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمول “مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص” – لاب توب – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.