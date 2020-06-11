الي وزير الداخلية —-تستحق التقدير ورجالك الابطال

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

من خلال تتبع التقارير الصادرة عن المركز الاعلامي لوزارة الداخلية لفت انتباهي ان رجال الشرطة يبذلون الجهد المضاعف ويواصلون الليل بالنهار دون كلل او ملل في مواجهة كل صور الجريمة

الادارة العام لمكافحة المخدرات ضبط الالاف من القضايا الكبيرة التي يرتكبها عتاة الاجرام وعصابات الكيف وتوجه الادارة العامة لمباحث الاموال العامة كشف قضايا التلاعب وتزوير العملات والكسب غير المشروع وغسل الاموال الناتجة من تجارة السموم وصادرت الادارة الملايين من الجنيهات في اطار القضاء علي الجريمة الاقتصادية المتعلقة بالمال العام والرشاوي واستغلال النفوذ

وتلاحظ لي التواجد الامني لقطاعات مباحث النقل والمواصلات والضرائب و المرور وضرب رجال هذة القطاعات اروع الامثلة للاداء الامني لمواجهة كل صور الخروج علي القانون وتسابق الادارة العامة لمباحث التموين الزمن لضرب والقضاء علي المتلاعبين بصحة واقوات المواطنين

ويؤدي رجال الامن العام سيمفونية متكاملة لردع الخارجيين علي القانون والقضاء علي البلطجية وضبط الاسلحة النارية والبيضاء والقبض علي اللصوص و مرتكبي جرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة

ولا انسي ان كل هذة القطاعات الامنية لا يكتمل دورها بدون الترابط والتلاحم مع مع جهاز الامن الوطني وقطاعاته المتعددة والتي تعمل في مجال منع الجريمة السياسية و ضبط الحالة الاعلامية و الاقتصادية و تتبع الجريمة الارهابية للجماعات المتأسلمة واعوانهم المتربصين بامن مصر

ولا انسي الجهود الكبيرة التي تبذله الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتي تضم كوكبة من الرجال الكفاءات والمتميزين في التعامل مع كل الاجهزة الاعلامية في مصر سواء قومية او حزبية او خاصة او قنوات فضائية ويظهر ذلك جاليا في المادة الاعلامية المقدمة بجهود ابطال وزارة الداخلية في كل المواقع ومختلف المديريات الامنية بالمحافظات

حصيلة ما ابغيه ان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله يتنغمون في اداء رسالة الدفاع عن الوطن بكل شراسة وصلابة وفداء وتضحية زادت وتجلت بعطاء دائم و حس امني له مذاق خاص وطبيعة تتوافق مع الواقع الراهن وما تريده

كل الشكر والعرفات لوزير الداخلية ورجال وزارة الداخلية في كل مكان