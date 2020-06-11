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القبض علي عاطل سرق ربة منزل تحت تهديد السلاح بالساحل

 كتب طارق درويش

اثناء قيام رجال الامن بتتبع الحالة الامنية بمنطقة الساحل تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية باهمية التواجد الامني لردع الخارجين علي القانون
تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة ، بإستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة
الشرابية، سبق إتهامه فى عديد من القضايا آخرهم سرقة. وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض
.. وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجتة).. قررت الثانية بأنها حال تواجدها
داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها بإستخدام السلاح الأبيض
المضبوط بحوزته وإستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت
وزوجها بالإستغاثة.

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