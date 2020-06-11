التايم المصرية تحصل علي مستندات مودعة بلجنة الاحزاب السياسية بفصل حلمي درة مرشح قائمة الاخوان الارهابية من حزب الاحرار والامين العام المزيف جبهة حلمي سالم بتاريخ 9-4-2013

كتبت بسنت طارق

حصلت التايم المصرية علي اوراق ومستندات تؤكد ان المرحوم حلمي سالم قد فصل مجموعة من اعوانه والمقرين برئاسته لهم بمحض توقيعاتهم علي اوراق ما سمي إنعقاد المجلس الدائم المؤرخ 22-8-2010 والذي تسلمته لجنة الاحزاب انذاك من سالم

وعلمت التايم المصرية ان محمد حلمي درة ومعه كريم نصر الدين المفصولين من جبهة حلمي سالم كانا قد وقعا علي استلام مبالغ مالية 5 الاف جنية كدعم لهما باعتبارهما امينا الحزب بدمياط والاقصر وانهما لم يطعنا علي قرار فصلهما والذي تحصن قاونا ويمنع ادعائهما اي صفة بحزب الاحرار الاشتراكيين

كما علمت ان درة وكريم نصر الدين وقعا علي اوراق لصالح مدحت نجيب عبد الحكيم وحاولا مساعدته في خلق نزاع علي حزب الاحرار لكن حالت ظروف مدحت نجيب ودخوله السجن الصحراوي 2 لتنفيذ عقوبة السجن لمدة عام في القضية 10016 لسنة 2016 محكمة جنح استئناف عالي القاهرة دائرة الوايلي وهي جريمة مخلة بالشرف والامانة تمنع نجيب من الاستمرار في مباشرة حقوقة السياسية

وبعد ان ابتعد نجيب عن حزب الاحرار قام حلمي درة بالسعي للعودة الي محمود ياسر رمضان لاقناعة باوهام رئاسة الحزب ولما اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين متتالين بعدم قبول الدعويين اللتين اقامهما ياسر في محاولة للوصول الي منصب الرئيس لكن انتهت القضايا بعدم القبول لتتبدد احلام حلمي درة للعودة الي حزب الاحرار من الباب الخلفي

ومؤخرا يحاول المفصول درة والمرشح السابق علي قائمة الاخوان الارهابية لخوض انتخابات الشوري بدمياط تحت رقم 34 بالقائمة الاخوانية ان يخلق نزاع جديد علي حزب الاحرار واصطناع كادر شياسي جديد بمنصب وهمي مزيف يدعي جمال عاشور (مقاول) الذي لا تربطة اي علاقة بحزب الاحرار سوي انه حصل علي قرار معدوم من ياسر رمضان المخلوع من النزاع علي حزب الاحرار الاشتراكيين بموجب الحكمين 27088 لسنة 61 ق و 44876 لسنة 57 ق الصادرين من المحكمة الادارية العليا بجلستي 18-1-2020 و 16-5-2020

واشارت المعلومات ان لدي لجنة الاحزاب توقيعات لحلمي درة وكريم نصر الدين علي اوراق متنازعين قدامي مثل حلمي سالم وياسر رمضان ومدحت نجيب ورجب هلال حميدة وهو مايؤكد تورطهما فيما يحدث من ازمات داخل حزب الاحرار

واضافت معلومات التايم المصرية ان درة يتبني فكرة خلق النزاع ن من اجل امكانيات المقاول المالية وانفاقاته الغزيرة علي مريديه ماليا

قرار فصل المدهو حلمي درة وكريم نصر الدين والذي تحصن لعدم الطعن عليه