أخبار مصرعاجل

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 177 قطعة سلاح نارى ، 221 قضية مخدرات وتنفيذ 76204 حكم قضائى متنوع

 كتب طارق درويش

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

  •  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 177 قطعة سلاح نارى، بحوزة 149 شخص).. وذلك على النحو التالى:
  • (18) بندقية آلية .
  • (33) بندقية خرطوش.
  • (11) طبنجة .
  • (115) فرد محلى.
  • (257) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (30) خزينة متنوعة .
  • ضبط (209) قطعة سلاح أبيض.
  •  فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (76204) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
  • (314) حكم جناية.
  • (22395) حكم حبس جزئى.
  • (4357) حكم حبس مستأنف.
  • (38853) حكم غرامة.
  • (10285) حكم مخالفة .
  • فى مجال ضبط التشكيلات العصابيةضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين إرتكبوا (14) حادث متنوع .
  • فى مجال ضبط قضايا المخدراتضبط (221) قضية مخدرات بحوزة (237) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (25,405 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (14,867 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,391 كيلو جرام ).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت  ( 1,183 كيلو جرام ).
  • كمية من مخدر الأفيون وزنت  ( 205 جرام ).
  • كمية من مخدر البودرة وزنت  ( 145 جرام ).
  • كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,120 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).
  • عدد (4059) قرص مخدر.
  •  فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربينضبط (49) متهم.
  •   فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
  • فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (191) دراجة نارية مخالفة.
  • فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتهاإعادة (11 سيارة).
  • فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (22379) مخالفة مرورية.
  • فى مجال فحص السائقين: فحص عشوائى لعدد (81) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

Post Views: 101

مقالات ذات صلة

منذ 11 ساعة
536

شخص بالمعاش ونجله يتعديان علي طبيب باستقبال مستشفي القناطر ويحطمان الاجهزة الطبية ظنا منهما انه السبب في وفاة شقيق الاب

منذ 12 ساعة
541

التايم المصرية تحصل علي مستندات مودعة بلجنة الاحزاب السياسية بفصل حلمي درة مرشح قائمة الاخوان الارهابية من حزب الاحرار والامين العام المزيف جبهة حلمي سالم بتاريخ 9-4-2013

منذ 14 ساعة
542

سيدة وابنتها تبثان فيديوهات مخلة ومحتوي خادش للحياء لكسب اعلي قدر من المشاهدات والربح المالي

منذ 14 ساعة
552

الي وزير الداخلية —-تستحق التقدير ورجالك الابطال

Don`t copy text!