124 طربة حشيش بحوزة عاطلين وسيدة في 3 اكمنة مختلفة

كتب طارق درويش
في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي تجارة الكيف فقد تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات و
عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين
بالإسماعيلية.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة جنوب سيناء) فى كمين أُعد لضبطها بدائرة قسم شرطة
الجناين بالسويس.. وبحوزتها (24 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة مطروح) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة
بمطروح، حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – 20 ألف قرص- مبلغ
مالى- هاتف محمول).