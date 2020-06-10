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124 طربة حشيش بحوزة عاطلين وسيدة في 3 اكمنة مختلفة

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي تجارة الكيف  فقد تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات و
عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين
بالإسماعيلية.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة جنوب سيناء) فى كمين أُعد لضبطها بدائرة قسم شرطة
الجناين بالسويس.. وبحوزتها (24 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة مطروح) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة
بمطروح، حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – 20 ألف قرص- مبلغ
مالى- هاتف محمول).

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