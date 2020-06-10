رئيس مدينه بدرجه فرعون جاء ليهدم الحياة وليس للتنمية والتطوير

كتب – السيد يوسف

أصدر وزير التنمية المحلية مؤخرا حركة تعين رؤساء مدن شملت مدن ومراكز محافظات مصر على وجه عام ، حيث جاء مركز ومدينة كفرشكر من ضمن تعين رئيس مدينه نقلا من رئيس مدينه فارسكور بمحافظة دمياط إلى رئيس مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية ، حيث عانت كفرشكر أشد المعاناه المتزايدة والمتردية من الخدمات لفترات طويله مضت ، وظلت بدون قيادة متخصصة لعده شهور يترأسها رئيس وحده قروية تابعة للمركز والمدينه بقرار تكليف من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان لتيسير الأعمال .

ومن جانب آخر بعد صدور الحركة وتعين رئيس جديد للمركز والمدينه كفرشكر هشام رفعت ، توسم فيه أهالى ومواطني المركز خيرا وظنوا فيه أنه خيرا للبلاد وليرفع الظلم البين ويزيد البلاد تنمية وتطويرا ويساعد المواطنين ، الا وأنهم فوجئوا بزيادة العبس والظلم والعدوان وكأنه معين ليطيح بحقوق المواطنين ويلقي بهم فى بئر الضياع ، وكان أول قرار له غلق أبواب ديوان عام المجلس على موظفيه ونفسى خوفا من فيروس كورونا المستجد ، نظرا لفشل الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة كفر شكر احتواء الأزمة وفقد السيطرة .

وعلى صعيد متصل أصدر قرار بازاله عدد كبير من الأكشاك المرخصة من قبل المحافظين السابقين والحالي ، ولهم اوراق معتمدة ورخص تشغيل واماكنهم تمت باختيار من الإدارة الهندسية والاشغالات .

يتسائل الجميع هل تعد ازالتك لأبواب الرزق الحلال للمواطنين البسطاء بطوله مطلقة أمام مرؤسيك ، ام إثبات ذاتك امام البسطاء والغلابة ،، وتواصلت الأسئلة واهمها هل قمت بفتح ملفات مغتصبي الأراضي الزراعية والبناء عليها قصور وفيلات دون وجه حق ، هل منعت الفساد المالي والإداري داخل أروقة الديوان العام للمجلس ، هل فحصت ملفات معاونيك ووقفت على من الصالح والفاسد ووضعتهم على أبواب التحقيق ، هل أنهيت مشكله المواقف العشوائية وإيجاد مكان يأوي تلك السيارات يكون مناسب ومشرف لوجه المدينه ، هل فعلت ملفات التصالح على المباني المخالفة للقانون البناء واستكملت إجراءاتها ، هل حسنت الخدمات العامه من المرافق العامة للمواطن ، هل قضيت على تراكمات القمامة والمنتشرة فى شوارع المدينة والقري تباعاً ، هل حسنت الشوارع واستكملت تبليط الشوارع الداخلية بالانترلوك ، هل نفذت و فحصت جودة ومواصفات إعادة رد الشيئ لأصله بعد انهيار الشوارع من التكسير وخلافة .

هناك العديد والعديد من الأشياء يجب عليك قراءتها اولا وفعلها قبل هدم الأسر المعيلة والذي نالت وحصلت على الطرق المشروعة فى تقنين أوضاعهم فى إنشاء ابواب رزق يعيشون منها ، هل قمت بتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين البسطاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من ازمات صحية وغيرها من الأزمات التى تعود على المواطن البسيط بالتعب والارهاق والمشقة فى مواصله يوم حياته ، المواطن البسيط هل انت معيل له أو فرعون علية .

يجب على محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان التدخل لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين من خلال رئيس المدينه المخول له حل المشاكل وليس تصدير المشاكل والمعوقات .