جهود الداخلية في 24 ساعة امن عام –تنفيذ 76878 حكم قضائى و4 تشكيلات عصابية وعدد 176 قطعة سلاح نارى، بحوزة 152 متهم.. و24 بلطجي .وضبط 22185 مخالفة مرورية.

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين علي القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 176 قطعة سلاح نارى، بحوزة 152 متهم)..

وذلك على النحو التالى:

 رشاش.

(14) بندقية آلية .

(27) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة.

(120) فرد محلى.

(298) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة.

ضبط (229) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76878) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(325) حكم جناية.

(22414) حكم حبس جزئى.

(4429) حكم حبس مستأنف.

(38739) حكم غرامة.

(10971) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (12) متهم، إرتكبوا (17) حادث

متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (256) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (040,4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (028,8 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (222,4 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (285,1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (95 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (802,4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (640 جرام).

عدد (3582) قرص مخدر.

فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (186) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (5) دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22185) مخالفة مرورية.