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ضياء درويش : حزب حماة وطن مستعد للإنتخابات بكفاءات قوية قادرة علي الاداء السياسي

كتبت بسنت طارق 

اكد ضياء درويش امين الإعلام بالقليوبية بحزب حماة وطن  ان الحزب مستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بكوادر قوية تمتع بالتواجد الجماهيري والالتحام مع القضايا الوطنية التي تهدف الي مساندة الدولة المصرية في مواجهة الارهاب والوقوف خلف القيادة السياسية في معركة بناء الاقتصاد القومي وتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم المواطن المصري وتحسين معيشته

واضاف ضياء درويش ان رئيس الحزب الفريق اركان حرب  جلال هريدي يواجه دائما بضرورة الالتحام مع الجماهير و والتفاعل  مع الواقع بما يخدم القضايا الوطنية ودعم الدولة لمواجهة جميع التحديات

وقال درويش ان الحزب بالقليوبية برئاسة مجدي سباق يواصل اختيار الكفاءات لخوض الانتخابات القادمة سواءا البرلمانية او الشوري او المحليات  وان تلك الاختيارات تقوم علي معايير الاداء السياسي خلال الفترة السابقة ورفع الاسماء المختارة لرئاسة الحزب لاتتخذ ما تراه مناسبا لما يخدم الحزب

 

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