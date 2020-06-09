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مباحث الساحل بشبرا تكشف غموض مقتل عجوز داخل مسكنها خنقها صديق حفيدها لسرقتها

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي الجريمة فقد تمكنت مباحث  قسم
شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها
سحجات وكدمات حول العنق وما قررته إبنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها
لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ وإكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من
داخل الشقة.
فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة
أن مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مُقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه
بدافع السرقة ، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها وإحتفاظه بنسخة
من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها ، وبتاريخ الواقعة توجه
لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها وإستولى على المسروقات
وهرب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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