كارثة –استشاري مقاولات يعمل لحساب الهيئة العربية للتصنيع يحصل علي مشروعات تجديد مراكز الشباب الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت يقيم ما يتم من منشأت –والشغل بالملايين

كتبت بسنت طارق

علمت التايم المصرية من مصادرها ان جمال عاشور المهندس الاستشاري للاعمال المدنية والمنشات والذي تستعين به الهيئة العربية للتصنيع في تقيم الاعمال واجازتها للقبول —-يحصل علي مشروعات من الهيئة لتجديد مراكز الشباب بعدد من المحافظات بصفته مقاول –

كما علمت التايم ان المقاول حصل علي مشروع تجديد اعمال مركز شباب الصفا منذ 6 سنوات ولم ينته من اكماله حتي الان وهو الامر الذي اشعل الغضب لدي اعضاء مركز الشباب واتهموا وزارة الشباب بالتقصير وتحمل مسئولية اهدار المال العام في واحدة من الاعمال المهدرة –

كما علمت التايم ان المقاول والذي يجيز اعمال الصرف من خلاله بوصفه استشاريا للمشروعات وفي نفس يمارس المقاولة فيها حصل لشركته علي مشرعات لتجديد مراكز شباب كرداسة واطفيح وقرية الشباب بالغردقة والعامرية وتقدر قيمة تنفيذ المشروعات بالملايين — وان المقاول لم يكمل تنفيذ بعض المشروعات في ظروف غامضة قد تكشف النقاب عن مخالفات جسيمة

والسؤال الذي يردده المضارين كيف لمقاول ان يقيم اعمال ويجيز صرف المبالغ المطلوبة بصفته استشاريا هو قائم علي تنفيذها وكيف سمحت الجهات المعنية بالهيئة العربية للتصنيع ووزارة الشباب والرياضة للسقوط في هذة المخالفة القانونية المشينة-

ومن جانب اخر اكد رمزي هندي المسءول بوزارة الشباب والرياضة ان عاشور المقاول لم يحصل علي مشروعات مباشرة من الوزارة –

وتتطال التايم من الجهات المسءولة فتح هذا الملف الخطير والمتعلق بالمال العام