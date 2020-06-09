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في حملة وزارة الداخلية لليوم الواحد– 180 سلاح ناري منها 15 بندقية الية و تنفيذ 75518 حكم قضائى و 3 تشكيلات عصابية و72771 مخالفة مرورية و229 قضية مخدرات

  1. كتب طارق درويش
  2. فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
  •  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 180 قطعة سلاح نارى، بحوزة 162 شخص).. وذلك على النحو التالى:
  • رشاش جرينوف .
  • (15) بندقية آلية .
  • (24) بندقية خرطوش.
  • (12) طبنجة .
  • (128) فرد محلى.
  • (270) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (25) خزينة متنوعة .
  • ضبط (194) قطعة سلاح أبيض.
  •  فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (75518) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
  • (323) حكم جناية.
  • (22015) حكم حبس جزئى.
  • (4125) حكم حبس مستأنف.
  • (38073) حكم غرامة.
  • (10982) حكم مخالفة .
  • فى مجال ضبط التشكيلات العصابيةضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (13) متهم إرتكبوا (12) حادث متنوع .
  • فى مجال ضبط قضايا المخدراتضبط (229) قضية مخدرات بحوزة (249) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (25,450 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,578 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,244 كيلو جرام ).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت  ( 630 جرام ).
  • كمية من مخدر البودرة وزنت  ( 90 جرام ).
  • كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,435 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الفودو وزنت (40 جرام).
  • عدد (10585) قرص مخدر.
  •  فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربينضبط (37) متهم.
  •   فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
  • فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (205) دراجة نارية مخالفة.
  • فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتهاإعادة (9 سيارات).
  • فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (72771) مخالفة مرورية.
  • فى مجال فحص السائقين: فحص عشوائى لعدد (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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