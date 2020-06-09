أخبار مصرعاجل

سقوط عصابات سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

 كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة شتي صور الاجرام فقدأسفرت
جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن كشف ملابسات 3 وقائع سرقة مركبات وتحديد وضبط
مرتكبيها.. وذلك على النحو التالى:-

ضبط (خفير خصوصى – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة
دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى
تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بإرتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده
ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه.

ضبط (عاطلان – لهما ملعومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبحوزة أحدهما
(سلاح أبيض  كتر ) ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات
النارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام السلاح الأبيض
المضبوط ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما  سيىء النية (بائع – له معلومات
جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات
وإتهموهما بالسرقة.

Post Views: 42

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
520

ضياء درويش : حزب حماة وطن مستعد للإنتخابات بكفاءات قوية قادرة علي الاداء السياسي

منذ 3 ساعات
533

كارثة –استشاري مقاولات يعمل لحساب الهيئة العربية للتصنيع يحصل علي مشروعات تجديد مراكز الشباب الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت يقيم ما يتم من منشأت –والشغل بالملايين

منذ 4 ساعات
527

في حملة وزارة الداخلية لليوم الواحد– 180 سلاح ناري منها 15 بندقية الية و تنفيذ 75518 حكم قضائى و 3 تشكيلات عصابية و72771 مخالفة مرورية و229 قضية مخدرات

منذ 4 ساعات
520

مباحث الساحل بشبرا تكشف غموض مقتل عجوز داخل مسكنها خنقها صديق حفيدها لسرقتها

Don`t copy text!