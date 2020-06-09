سقوط عصابات سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

كتب طارق درويش
في اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة شتي صور الاجرام فقدأسفرت
جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن كشف ملابسات 3 وقائع سرقة مركبات وتحديد وضبط
مرتكبيها.. وذلك على النحو التالى:-
ضبط (خفير خصوصى – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة
دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى
تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بإرتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده
ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه.
ضبط (عاطلان – لهما ملعومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبحوزة أحدهما
(سلاح أبيض كتر ) ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات
النارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام السلاح الأبيض
المضبوط ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيىء النية (بائع – له معلومات
جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات
وإتهموهما بالسرقة.