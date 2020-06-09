سقوط عصابات سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة شتي صور الاجرام فقدأسفرت

جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن كشف ملابسات 3 وقائع سرقة مركبات وتحديد وضبط

مرتكبيها.. وذلك على النحو التالى:-

ضبط (خفير خصوصى – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة

دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى

تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بإرتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده

ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه.

ضبط (عاطلان – لهما ملعومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبحوزة أحدهما

(سلاح أبيض كتر ) ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات

النارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام السلاح الأبيض

المضبوط ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيىء النية (بائع – له معلومات

جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات

وإتهموهما بالسرقة.