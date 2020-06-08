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هام و عاجل بيان لرئيس الوزراء ووزير التعليم حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، صباح اليوم الأحد، للدكتور على عبدالعال لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة.
وقال خلال بيانه، إن العلم والإدارة غير كافيين لنجاح أى وزير ولكن أن يكون الوزير سياسيا هو الأهم، لافتًا إلى أنه من الواجب احترام رعب وخوف وفزع ٧٥٠ ألف أم مصرية على أبنائهن للذهاب إلى لجان الثانوية العامة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالكورونا خلال الأسبوعين القادمين.
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