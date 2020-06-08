هام وعاجل من نائب وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة: “نريد أن ننتهى من هذا القانون لأن هناك بيان هام من نائب وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وهذا البيان ينتظره الكثير من أولياء الأمور”.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا للأعضاء: “عايزين ننجز مشروع القانون حتى نستمع لبيان نائب وزير التربية والتعليم”.