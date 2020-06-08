هام وعاجل من نائب وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة: “نريد أن ننتهى من هذا القانون لأن هناك بيان هام من نائب وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وهذا البيان ينتظره الكثير من أولياء الأمور”.
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا للأعضاء: “عايزين ننجز مشروع القانون حتى نستمع لبيان نائب وزير التربية والتعليم”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والذي ناقشته لجنة الإسكان ووافقت عليه، وأحالت تقريرها بشأنه لمكتب المجلس للعرض على الجلسة العامة المقبلة.