صحيفة إسبانية: نادي إنجليزي قدم 100 مليون يورو لضم فاتي من برشلونة

أكدت بعض الصحف الإسبانية عن النادى الإنجليزي الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني، قد رفض عرضًا مقدمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم فاتي، صاحب الـ17 عامًا، وذلك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 100 مليون يورو، لكن رئيس برشلونة “جوسيب ماريا بارتوميو” رفض العرض، وأصر على أن المراهق عضو رئيسي في الفريق الأول.

ويرتبط فاتي في عقده مع فريق برشلونة بشرط جزائي يبلغ نحو 150 مليون جنيه إسترليني، يعادل 170 مليون يورو، لكن وكيله “خورخي مينديز” اتصل ببرشلونة قبل بضعة أسابيع، وكان على استعداد للتوسط في صفقة مع يونايتد.

أصبح فاتي أيضًا أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في 17 عامًا و40 يومًا، عندما سجل ضد إنتر ميلان في ديسمبر.