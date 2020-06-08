تقرير عن جهود 24 ساعة عمل شاق لوزارة الداخلية لمكافحة شتي صور الجريمة وتحديات كورونا ومنع البناء وغسل الاموال وتهريب الكمامات وضبط الاسواق وحماية الامن الاجتماعي والقضاء علي تجارة الكيف

تقرير اعده طارق درويش

تواصل الداخلية بمختلف مديريات الأمن عمل حملات مُكبرة ومواجهة كل صور الجريمة في شتي المحافظات دون كلل او ملل للقضاء علي الخارجين علي القانون وضرب بؤر الاجرام و صبط الشارع المصري وتوفير الامن والامان للمواطنين وحماية السلام الاجتماعي و ووقف اعمال الاجرام الاقتصادي والبلطجة وتجارة الكيف وضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين ..

فقد تمكنت من وقف اعمال البناء وتنفيذا

للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء حيث تم ضبط 117 حالة تعدي علي اراضي الدولة كما تمكنت من ضبط عدد 158 قطعة سلاح نارى، بحوزة 136 متهم.. و تنفيذ 52942 حكم قضائى متنوع و ضبط 203)قضية مخدرات بحوزة (216) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (143) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19983) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (83) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.السويس قيام شخصين

(سائق ، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر

من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة

المشار إليها فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرة/السويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة

، وضبط بحوزتهما (عدد 74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحياوتهما للكمامات

بقصد الإتجار ..

وفي مجال مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة خلال شهر مايو 2020 من إتخاذ

الإجراءات القانونية حيال (34 عنصر إجرامى) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها

على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة

من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك

، وقاموا بشراء عقارات وسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة

الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات

بحوالى (830 مليون جنيه) تقريباً.

وفي مجال المرور خلال ال 24 ساعة تم ضبط (2946) مخالفة

مرورية متنوعة ..

وفي مجال مكافحة غسل الاموال والتلاعب بالنقد الاجنيي فقد تم ضبط المخالفات التالية :

(572 )..عن ضبط (5)

قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير

مشروع متهم فيها (9) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار

أمريكى – 822,500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقدياً ، وكذا (110 ألف دولار

أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً .. وكذا غسل أموال قدرت قيمتها

بحوالى (3 مليون جنيه تقريباً) .مستوى

الجمهورية.. وذلك على النحو التالى:

ضبط عدد (4718) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين.

ضبط عدد (2735) مركبة مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية

متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ

الإجراءات القانونية تجاه المخالفين..بمديرية

أمن الإسكندرية جهودها بتوجيه عدة حملات إستهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة

لتجارة المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها..

وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد (3) قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها

عن الأسواق بمضبوطات بلغت 21138 كمامة..