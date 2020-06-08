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الديهي» يكشف متاجرة «أردوغان» بالدين للخروج من أزمات تركيا

 

أكد  الإعلامي نشأت الديهي، عن متاجرة أردوغان بالدين للخروج من المأزق الذي يواجه في الداخل التركي.

وأذاع “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لـ أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، اتهم خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستخدام “كرت” الدين واللعب على هذا الوتر بتوظيف الرموز الدينية لتحقيق مكاسب سياسية كلما وقع في دائرة مغلقة لا مخرج له منها بسبب منافسيه.

كما عرض مقطعة فيديو لـ “أردوغان” يتوعد خلاله المعارضة من المسجد قبل انتخابات إسطنبول في مارس 2013، قال خلاله: ” في يوم الجمعة المبارك مسجد حاج عثمان تورون الذي افتتحناه مبارك على مركز “أيوب سلطان”، وعلى جميع المسلمين أسأل الله أن يجعل لنا نصيبا في استخدام هذا المجمع بما يتناسب مع غرض إنشائه، بعد شهر من الآن تعلمون أنه ستكون هناك انتخابات في البلاد أليس كذلك؟، وسنعطي حق هذه الصناديق على أي حال ولن نترك هذا الأمر للصوص إن شاء الله سنعمل ليلًا ونهارًا”.

كما أذاع مقطع أخر مقابلة صحيفة “ذا انفستجيتيف جورنال” البريطانية مع مقاتل سابق بميليشيا الجيش السوري الحر المدعم من اردوغان والذي كشف فيه عن “اغتصاب النساء” كأسلوب سائد بين أفراد الفيصل الموالي لتركيا ، والتى نقلته منصة مداد نيوز ، حيث اعترف الإرهابي أن تركيا قامت بغارات جوية دعما للعمليات البرية وقٌتل على يد الميليشيات الموالية لتركيا مئات المدنيين ونزح مئات الآلاف وقاموا بنهب المدينة حيث تجاوز عدد الفارين من عفرين بسبب العمليات التركية الـ 200 ألف مدني.

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