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ضبط 6208 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ علي حياة المواطنين  إتخاذ كافة التدابير الإحترازية
التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على
الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية
لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع العاملين
والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك–
جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة
وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات
القانونية قِبل (6208) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة
المواطنين.

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