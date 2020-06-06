1,500 كيلو جرام بودرة و225 الف جنيه و عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 ميزان، سلاح أبيض بحوزة عاطلين من سيناء

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي شتي صور الجريمة ولاسيما جرائم الإتجار

فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها

وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط شخصين (مقيمان بشمال سيناء

ولهما محل إقامة آخر بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على

عملائهما، متخذان من دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما

الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط

المتهمان حال إستقلالهما سيارتين ملاكى بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان

العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ

مالى، عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 ميزان، سلاح أبيض).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (225 ألف جنيه).