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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين: نؤيد جهود الرئيس السيسي الرامية الي إعادة الإستقرار بليبيا وطرد مرتزقة الارهاب من اراضيها

كتبت بسنت طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان الجهود الكبيرة التي بيذلها الرئيس السيسي لإعادة ليبيا الي نقطة الاستقرار وسيادة اراضيها لاينكرها الا جاحد او معتوه يحمل في رأسه افكار ارهابية ويكن في صدره امراض خبيثة .

وقال طارق درويش ان حزب الاحرار الاشتراكيين يؤيد إعلان القاهرة الذي اطلقه الرئيس السيسي خلال اجتماعه  مع حفتر وزير الدفاع الليبي وصالح عقيلة رئيس مجلس النواب بليبيا  وان ما اعلنه الرئيس هو  اصرار الدولة المصرية علي حماية الشعب الليبي من التدخلات الخارجية التركية والقضاء علي الارهاب واقتلاعه من جذوره وتفكيك المليشيات الارهابية واخراج المرتزقة .

واضاف درويش ان ما اكده الرئيس هو مبادرة تهدف حماية الشعب الليبيي وعودة الامن والامان للدولة الشقيقة وان المصالح المصرية الليبية مشتركة وان امن ليبيا هو امن مصر بلا ادني شك او ريبة

 

 

 

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