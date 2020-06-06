حملات مكثفة لازالة التعديات من علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة وطرح النهر

كتب طارق درويش

في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمنع التعديات عاي الاراضي الزراعية واملاك الدولة وصرح النهر والبناء على

أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ، فقد واصلت أجهزة

وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على

كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل

والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات حيث

قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

بمحافظات القليوبية والشرقية والبحيرة والاسكندرية