جهود وزارة الداخلية في اسبوع ..ضبط 6826 قضية تموينيةوعدد 40655 شخص اخترقوا الحظر وتنفيذ 277266 حكم قضائى و (306) قطعة سلاح ناري

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وتنفيذ القانون والقضاء علي الخارجيين وضبط

حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد

بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً

للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من

إنتشار فيروس كورونا.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات

الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن

تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (6826) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (14) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (5) أماكن نشاط تعليمى مخالف.

غلق (1702) محل مخالف لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 22400 سائق نقل جماعى).

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 40655 شخص، عدد 20436 مركبة).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (1109 شخص) بإجمالى عدد (1022 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد

والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (56) متهم

وبحوزتهم :

(7) قطع سلاح نارى و(11) طلقة مختلفة الأعيرة.

(1) قطع سلاح أبيض.

ضبط (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ (2578) حكم قضائى متنوع.

ضبط (134) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (306) قطعة سلاح نارى..

أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى

الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (1220) قرار إزالة (حالة تعدى على

الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (16)

مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (277266) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1149) حكم جناية.

(94147) حكم حبس.

(138365) غرامة.

(43605) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيل عصابى، ضموا (26) متهماً، إرتكبوا (28) حادث سرقة متنوع.

ضبط (99) قضية أحداث.

إعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (15) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها

بإجمالى (22) متهماً.