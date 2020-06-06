القبض علي رئيس مجلس إدارة شركة لقنوات فضائية ورئيس مجلس إدارة جمعية خيرية لجمعه تبرعات بإستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب طارق درويش

في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمحاربة المستغلين والنصابين والخارجين علي القانون فقد تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة

لقنوات فضائية ورئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور

بمحافظة دمياط) بتلقى تبرعات من بعض الدول بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى

وحساب خاص بالجمعية بأحد البنوك بدمياط، مقابل إستغلال بعض الحالات الإنسانية

والأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة ليظهروا فى مواد إعلامية تبث على القنوات الفضائية

بهدف جمع التبرعات بالإضافة لتلقيه تبرعات من داخل البلاد بدون الحصول على

التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما أكدته التحريات أقر بنشاطه الإجرامى

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (250 ألف دولار أمريكى).