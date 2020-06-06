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الادارة العامة لمكافحة المخدرات تطارد اباطرة الكيف بالقليوبية وتلقي القبض علي مسجل بحوزتة كليو وربع بودرة هيروين

كتب طارق درويش

في اطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كل صور الاجرام وبخاصة جرائم الاتجار في الكيف والإتجار فى
المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها
وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم
شرطة العبور بالقليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذاً من
دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم حال
إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور.. وبحوزته (كمية من
مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف
للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (187500 جنيه).

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