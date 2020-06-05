أخبار مصرعاجل

ضبط 3666 مخالفة مرورية في 24 ساعة

  • كتب طارق درويش
  • تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3666) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
  • (1072) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
  • (124) مخالفات السير بدون تراخيص ” قيادة وتسيير “.
  • (8) دراجات نارية مخالفة.
  • (13) مخالفة موقف عشوائى.
  • (25) مخالفة شروط الترخيص.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

Post Views: 93

مقالات ذات صلة

منذ 9 ساعات
871

ننشر بالتفاصيل الكاملة لفيديو إباحي متداول لديوث وزوجته

منذ 9 ساعات
540

مصنع لانتاج الكيماويات الفاسدة بمطنقة المرج

منذ 10 ساعات
543

ضبط طن كحول و 1,200 طن خل أبيض ومصنع لتصنيع الكمامات الطبية

منذ 10 ساعات
535

شخصان بحوزتهما 10 عبوات من عقار النالوفين

Don`t copy text!