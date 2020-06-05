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ضبط 252 طربة لمخدر الحشيش تزن 25,200 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الجريمة وخاصة مجال جرائم
الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .. فقد
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام (أحد
العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة جنوب سيناء) نقل وتهريب وترويج
شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد
حمدى ، وإعداد وتجهيز مخزن سرى معد خصيصاً بالسيارة قيادته .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس ، أمكن ضبطه حال
إستقلاله السيارة قيادته فى كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية
أمن السويس ، وبحيازته (252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25,200 كيلو جرام) مخبأة داخل
مخزن سرى خلف التجويف المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة ( مبلغ مالى – عدد 2 هاتف
محمول).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1764000 واحد مليون وسبعمائة وأربعة
وستون ألف جنيه تقريباً).

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