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ضبط 190 قطعة سلاح نارى ، 244 قضية مخدرات وتنفيذ 76043 حكم قضائى

 كتب طارق درويش

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 190 قطعة سلاح نارى ، 244 قضية مخدرات وتنفيذ 76043 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 190 قطعة سلاح نارى، بحوزة 179 شخص).. وذلك على النحو التالى:

  • (18) بندقية آلية .
  • (30) بندقية خرطوش.
  • (12) طبنجة .
  • (130) فرد محلى.
  • (230) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (20) خزينة متنوعة .
  • ضبط (208) قطعة سلاح أبيض.
  •  فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (76043) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
  • (323) حكم جناية.
  • (21921) حكم حبس جزئى.
  • (4232) حكم حبس مستأنف.
  • (38548) حكم غرامة.
  • (11019) حكم مخالفة .
  • فى مجال ضبط التشكيلات العصابيةضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (19) متهم إرتكبوا (60) حادث متنوع .
  • فى مجال ضبط قضايا المخدراتضبط (244) قضية مخدرات بحوزة (264) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (37,936 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (9,463 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,791 كيلو جرام ).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت (1,592 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر البودرة وزنت (325 جرام).
  •  كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,645 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الفودو وزنت (490 جرام).
  • عدد (7821) قرص مخدر.
  •  فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربينضبط (45) متهم.
  •   فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
  • فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (148) دراجة نارية مخالفة.
  • فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتهاإعادة (11 دراجة نارية).
  • فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (16219) مخالفة مرورية.
  • فى مجال فحص السائقين: فحص (104) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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