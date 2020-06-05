كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية لمنع وقوع الجرائم بشتي صورها وخاصة جرائم المصنفات

وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل

غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق

الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات

بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة

حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى

الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وضبط (محاسب بالإستوديو) وبالتفتيش تم

ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب

صدورها لكبرى الشركات العالمية).