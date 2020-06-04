هام وعاجل ننشر موعد فتح المساجد في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وتناقش اللجة خلال اجتماعها، عودة الصلاة في المساجد، وعودة النشاط الرياضي، وفقا للضوابط المقدمة من الوزارات المعنية، بعد إعلان رئيس الوزراء أنه سيتم عودة النشاط الرياضى تدريجيا.

وتناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من الملفات المهمة، مثل عودة الطيران، ومستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء قرارًا بعودة الصلاة في المساجد وتحديد موعده، حيث تتأهب وزارة الأوقاف إلى ما يسفر عنه اجتماع لجنة إدارة الأزمة، وفق الخطة التي انتهت إليها الوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وسط إشارة بعودتها 5 يونيو المقبل وفق الخطة التي أعلنتها الأوقاف.

وفيما يلي أبرز ملامح الخطة المقررة وفق رؤية الأوقاف نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا والسعي للتعايش معه:

1- اقتصار العمل بالمساجد على الصلاة فقط دون ممارسة أي أنشطة دينية أخرى.

2– استمرار غلق المساجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة.

3– استمرار غلق دروات المياه وأماكن الوضوء في المساجد.

4– إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، واصطحاب مصلى خاص إن أمكن.

5– الالتزام بمنع المصافحة أوالعناق داخل المسجد وفق القواعد التي سبق الإعلان عنها قبل تعطيل الصلوات.

6– التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة بين المصل والآخر مترين.

7– عودة الجمع بشكل مبدئي وفق الخطة الموضوعة ثم تعميمها على الصلوات الخمس.

8– منح الأولوية لما تم حصره من مساجد تحتوي على ساحات دون الزوايا الصغيرة.