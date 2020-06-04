ننشر بالتفاصيل حقيقة قتل غسول الفم لفيروس كورونا

الشائعات والحديث حول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منتشر بشكل دائم ولعدم وجود لقاح حتى الآن للفيروس أو علاج نهائي له اضطر الكثير من الناس للجوء لاستخدام الكثير من المنتجات المعقمة والمطهرة كالخل والليمون وغسول الفم ايضا.

وتبرز “البوابة نيوز” حقيقة أقدرة غسول الفم على قتل فيروس كورونا القاتل وفقا لموقع “sohati”، حيث قدم باحثون من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة بحثًا حول كيفية مساعدة غسول الفم في قتل الفيروس، ووفقا للباحثين، يمكن لغسول الفم أن يكسر الطبقة الدهنية الخارجية للفيروس، وبالتالي تعطيله، وقاموا فقط باستخدام أنبوب اختبار محدود ولم يستكشفوا بعد فعالية غسول الفم الحقيقية.

وعلى الرغم من هذه الدراسة العلمية غير الدقيقة وغير المستكملة، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانها الرسمي بأنه لا يمكن للغرغرة وباستخدام غسول الفم أن يقتل فيروس كورونا المستجد، وانه لا توجد دراسات تثبت كفاءة أي نوع من غسول الفم ضد فيروس كورونا الجديد.

وتشمل مكونات معظم أنواع غسول الفم السيتلي بيريدينيوم والكلورهكسيدين والكلوريد وهيدروجين بيروكسيد وبوفيدون اليود وجميعها لديها القدرة على منع العدوى وقتل البكتيريا السيئة ويعد غسول الفم مفيد جدًا لتحسين

صحة الفم ولكن من غير المحتمل أن يحمي من فيروس كورونا المستجد.

وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، يجب أن تحرصوا على اتباع هذه التوصيات من منظمة الصحة العالمية على غسل اليدين جيّدًا بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الاقلّ، وفي حال عدم توفرهما لا بدّ من استخدام معقم اليدين مع 60% محتوى من الكحول، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أي الحفاظ على مسافة آمنة بنحو المتر ونصف مع الأشخاص الآخرين.