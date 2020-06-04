تعرف علي السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة القليوبية

اللواء هشام كمال عبد الرازق خشبة ولد عام ١٩٦٣/١٢/٦.

المؤهل العلمي :

بكالوريوس علوم عسكرية (١٩٨٦)

بكالوريوس تجارة (١٩٩١)

الوظائف والخبرات العملية السابقة :

جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة حتى الإحالة للتقاعد

رئيس مركز مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

رئيس حي الساحل

رئيس حي الشرابية

رئيس حي مصر الجديدة

رئيس حي روض الفرج

كان ضابطا في القوات المسلحة، وتولى العديد من المناصب القيادية، حيث انضم لوزارة التنمية المحلية في العام ٢٠٠٨.

في ٢٠٠٩تولى رئاسة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبعدها تولى رئاسة حي الساحل، ثم رئاسة حي الشرابية، ثم حي مصر الجديدة، وفي عام ٢٠١٦ تولى رئاسة حي روض الفرج وفي الوقت نفسه كان مشرفا على حي الشرابية.