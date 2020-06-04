السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 93157 حالة، من بين هذه الحالات يوجد حاليًا 23581 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1381 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى تسجيل 806 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 68965 حالة، بينما تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة.

وبينت أن حالات الإصابة المسجلة وعددها 1975 حالة، 52% منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، أوضحت “الصحة السعودية” أنه تمت إضافة 16246 فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 887209 فحوصات.