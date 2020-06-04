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الجيش الجزائري يدمر 9 مخابئ للجماعات الإرهابية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن كشف وتدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس (شمال).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه “في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، بولاية بومرداس”.
وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت في ولاية الجلفة (شمال) ضبطت أربعة تجار مخدرات وخمسة كيلوجرامات من الكيف المعالج، في حين أوقفت قوات الجيش في ولاية تيبازة (شمال) تاجر مخدرات بحوزته 3.5 كيلوجرام من المخدرات ومبلغ مالي كبير
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