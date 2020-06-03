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200 جرام حشيش وفرد خرطوش مع شقي الزاوية الحمراء

 كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين علي القانون وردع المجرمين فقد تمكنت مباحث  الزاوية الحمراء
بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (عاطل- له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة
القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملاكى وبحوزته (كمية من الحشيش
المخدر وزنت 200 جرام – مبلغ مالى- فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار)
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد
المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة
لتسهيل تنقلاته.

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