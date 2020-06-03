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مصدر طبى يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

 

نفى مصدر طبي في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ما تردد عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأكد في تصريحات صحفية  أن رجاء الجداوي تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بسبب ارتفاع درجة حرارتها ونقص وصول الأكسجين إلى الدم.
كانت الجداوي أجرت تحليل فيروس كورونا الأول في 27 مايو القادم والذي أثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث كانت تعاني من حالة اعياء عامه وارتفاع في درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل خلال الأيام الأولى للعلاج.

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