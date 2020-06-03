ضبط (3944) مخالفة مرورية في حملة اليوم الواحد

كتب طارق درويش

في اطار الحملات المرورية المكثفة للقضاء علي التكدسات المرورية

لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط

المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3944) مخالفة

مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(880) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(189) مخالفات السير بدون تراخيص قيادة وتسيير

(20) دراجة نارية مخالفة.

(23) مخالفة موقف عشوائى.

(17) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها

المرورية لضبط المخالفات المرورية.