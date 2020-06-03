بالصور .. تطوير محكمة قليوب الجزئية وتخصيص موظف لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة

القليوبية – دعاء درويش

في إطار استراتيجية المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن العمل علي تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيز ما تهدف إليه ميكنة العمل الإداري داخل المحاكم .

وعلي ضوء ذلك شرع المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم في إقامة الدعاوي الإلكترونية كثمرة تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع .

وقد تم تنفيذ الأعمال بعد عمل دراسة خاصة داخل حرم محكمة قليوب الجزئية وبالفعل تمت أعمال التطوير .

ووجه المستشار محسن دردير حمدان رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية تحديد الموقع من الجوانب الفنية التي تصب في مصلحة المتقاضين والمحامين كما وجه ” دردير ” بتوفير موظف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بداخل محكمة قليوب .

ومن جانبه .. قال المستشار عمر مروان، وزير العدل : إن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة ستنتهى بالكامل في شهر أبريل المقبل عام 2021.

وأوضح أن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة، فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة، سيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر، والمرحلة الثالثة 132 مقر سيتم تنفيذهم في مارس 2021.