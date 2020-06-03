بالارقام ..6سنوات في حكم الرئيس السيسي لمصر يساوون 60 سنة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

قبل 6 سنوات من تاريخ اليوم حكم الرئيس السيسي مصر ..كاد الوطن يتحول الي ساحة للقتال ومرتعا لجماعة الاخوات الارهابية لنشر الفوضي والانفلات بكافة ربوع البلاد وكادت تنجح مؤامرة تقسيم مصر الي دويلات وفقا لما خططت له دول قطر وتركيا وامريكا وبريطانيا بإتفاق محكم وخطة تشارك فيها اسرائيل صاحبة المصلحة العليا في هدم الدولة المصرية وتفكيك جيشها وإضعاف شرطتها و نسف مؤسساتها..ذلك لان مصر هي الدولة الكبري التي تحمي عريان المنطقة العربية وتقف حائط الصد ضد مخططات إقامة دولة اسرائيل من النيل والفرات.

وبذل المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري كل ما بطاقته لإجهاض تلك المخططات وتحدي اعاصير ورياح محاولة اسقاط الوطن ..الي ان جاء الشحاع والقائد عبد الفتاح السيسي ليواجه بقوة وبحزم كل صور الاجرام ويفك طلاسم المخططات التي تريد النيل من سلامة وامن مصر . واعلن البطل وقف العمل بدستور الاخوان الارهابية واستجاب لطلب الشعب في ثورة 30 يونيه عندما خرج قرابة 35 مليون مصري في كافة الميادين والمحافظات يطالبوه بوأد و القضاء علي تلك الجماعة الارهابية التي نشرت الفكر الارهابي واستباحات الدم وتعاونات مع مخابرات دول اجنبية لهدم الوطن وتحويلة الي ساحة للارهاب والتطرف ..

ولاهمية وجود الرئيس في صدارة حكم مصر ..خرج الشعب مرة اخري في ثورة حب لتأييد السيسي رئيسا لمصر..

واستطاع في فترته الاولي من حكمه ان يضع لبنة بناء وطن جديد يحمل طموحات وامال شعب يحلم بدولة قوية وحياة كريمة ومزيدا من الحريات الداعمة لاستقلال الوطن وسلامة اراضيه. ونجح الرئيس في اعادة بناء الجيش المصري بكافة العتاد والاسلحة الحديثة والمتطورة التي تضعه ضمن افضل شعوب العالم عسكريا خاصة وفي ظل التحديات الراهنة التي تؤكد انه لامكان لضعيف في الساحة الدولية.

واعاد الرئيس السيسي لمصر هيبتها وسط شعوب العالم و نجح بجدارة في اقامة علاقات سياسية وعسكرية قوية مع معظم بلاد العالم .

وقد حققت مصر الكثير من النجاحات والمشروعات التي نفذت في قطاع البترول واستطاعت الدولة رصد في استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه و تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.

كما ​تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، فضلا عن توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/ 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الانتهاء منها تماماً في 2019/ 2020، علاوة على تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم، في الفترة نفسها.

وكان من المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/ 2020، وزيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/ 2018.

ففي مجال “الكهرباء والطاقة”

تم ضخ استثمارات في قطاع الكهرباء تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وأنه تم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه.

و تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات، وأن الدولة تستهدف زيادة القدرات إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020 خلال المرحلة الثانية، و600 ميجاوات في المرحة الثالثة.

وكان من المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.

وحققت مصر نجاحات كبيرة في مجال “الإسكان والمرافق”

و تم رصد 819 مليار جنيه، بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف حتى يونيو 2020 تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، علاوة على إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوميا.

واستطاعت مصر في عهد الرئيس السيسي ان تصل الي مرتبة متقدمة في مجال “النقل”

وتمكنت مصر من تنفيذ 54% من الاستثمارات الاستراتيجية المقدرة بـ135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقا، و6 محاور على النيل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وتجديد تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى.

وكان من المستهداف الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، وإضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، وتطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي إلى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، باستثمارات 118 مليار جنيه.

وفي مجال “الصحة”

وضعت مصر 83 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس “سي”، وتنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة وإجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وقد شهد مجال “الاستثمار” طفرة

حيث تم زيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 29 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، موضحا أنه من المستهدف إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020.

ورغم المعوقات التي واجهت السياحة المصرية

الا أن الدولة عملت وفق خطة طموحة للنهوض بقطاع السياحة وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات القطاع، من خلال تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحي، إلى جانب 57 مشروعاً آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، فضلا عن العمل على استكمال 45 مشروعاً بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و 69 مشروعاً بطاقة 4022 غرفة فندقية.

وان الدولة ما زالت تسعي إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5 % خلال الرُبع الأول من العام المالى 19/ 2020، مُقارنة بنفس الفترة من عام 16/ 2017.

وفي مجال القضاء علي الارهاب و ترسيخ مفهوم الامن العام استطاعت وزارة الداخلية ان تقضي

على 1516 بؤرة إرهابية بفضل بسالة و رجولة افراد وضباط الشرطة تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي لا يألوا جهدا للدفاع عن مصر ويعاونه بكفاءة وإقتدار صباط الامن الوطني الذين لاينامون الليل و يواصلون الليل بالنهار العمل بلا ضجر او ملل وهم من يقدمون المعلومة السليمة للقيادات ليتخذوا ما يروره مناسبا لخدمة الوطن في إطار الصربات الاستباقية وانجاح الخطط الامنية وتصدت وزارة الداخلية إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و 160 قضية تهرب ضريبي، و 10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، وتنفيذ 56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ “أمان” لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا.

وتبؤات وزارة الخارجية موقعها الطبيعي داخل اطار الدبلوماسية الدولية

وتمكنت وزارة الخارجية من استعادة الدور المصري الرائد في القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقى لعام 2019، كما شهدت العلاقات المصرية تطوراً مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.

ونجحت الوزارة في توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة،وانتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، وتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018 وتصدرت الخارجية المشهد بكفاءة واقتدار بفضل الوزير سامح شكري المخضرم .

ما زال امام مصر تحديات كبيرة اهمها الحرب علي الارهاب و تخطي ازمة كورونا و الخروج بالوطن الي بر الامان في ظل مؤامرات مستمرة وظروف صعبة عصيبه .

واقول للرئيس السيسي ان الله سبحانه وتعالي جعلك سببا في انقاذ امة وشعب كبير بحجم مصر وجعلك سببا في ارساء ميزان القوي في منطقة الشرق الاوسط وانني اثق في جهود سيادتك في القضاء علي الارهاب ودحره و تحقيق اعظم الاتنصارات الاقتصادية وكبح جماح السفاح وحليف الشيطان التركي اردوغان وقهر احلامه في ليبيا ومصر وسوريا والعراق ..

حفظك الله ..حقا 6سنوات حكم يساوون 60 سنة حكما لمن كانوا قبلك