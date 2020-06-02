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2 كيلو بودرة هيروين مع اثنين من اباطرة الكيف بمنشاة القناطر

 كتب طارق درويش

تمكنت  الادارة العامة للمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة
المنظمة، من القبض علي  إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة
الجيزة تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر
مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن إستهدافهما
وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر ، وبحيازتها 2 كيلو جرام لمخدر
الهيروين – مبلغ مالى قدره 11800 جنيه – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بمزاولة
نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 300 ألف جنيه تقريباً.

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