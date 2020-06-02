15مليون جنية غسيل اموال من تجارة الكيف ل 8 اشخاص

كتب طارق درويش

في اطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة غسيل الاموال الناتجة عن تجارة الكيف والخروج عن مقتضي القانون فقد تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8

عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها

على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة

من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك

، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة

الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات

بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.